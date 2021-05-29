فيديو يرصد أهم 10 معلومات عن Galaxy Tab A7 Lite

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab A7 Lite، بمواصفات عالية وسعر مناسب.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كثرت التسريبات والتكهنات عن جهاز سامسونج، فيما يخص الأسعار والمواصفات، قبل أن تعلن الشركة عن السعر الرسمي للجهاز والبالغ 159 دولارا، وفقا لموقع "aitnews".

تستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج:

1 ـ جهاز سامسونج يعمل بنظام أندرويد 11.

2 ـ الجهاز اللوحي يأتي بشاشة من نوع TFT بقياس 8.7 بوصة ودقة 1340×800 بكسل.

3 ـ يتميز جهاز سامسونج بوجود معالج ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت بسعة تخزين 32 جيجابايت.

4 ـ النموذج الأعلى من Galaxy Tab A7 Lite يوفر 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من السعة التخزينية.

5 ـ سعة بطارية الجهاز تبلغ 5100 ميلي أمبير، مع شحن سريع بقوة 15 واط عبر منفذ USB-C.

6 ـ الجهاز يأتي بفتحة بطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين.

7 ـ يحتوي Galaxy Tab A7 Lite على كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لمكالمات الفيديو.

8 ـ يحتوى الجهاز على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في الخلف ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة.

9 ـ يوجد بجهاز سامسونج منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

10 ـ يبلغ سعر الجهاز 159 دولارا، ويتم عرضه في الولايات المتحدة في 10 يونيو/حزيران المقبل.



