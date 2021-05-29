انطلاق تصوير الجزء الثالث من "الأنسة فرح" فى هذا الموعد

القاهرة - سامية سيد -

ينطلق تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الرابع الشهر المقبل، للنجمة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، ومن المقرر أن يتم التصوير في ديكور الشقة، ويستكمل أحداث الجزء الرابع حول فرح - أسماء ابو اليزيد التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

يشار إلى أن اسماء أبو اليزيد شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الإختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى وجسدت دور خطيبة مكى - يوسف خلال الأحداث والعمل من تاليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي وظهر فى العمل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار وأحمد عز ومحمد رجب وأخرون.