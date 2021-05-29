تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع التي تملكها المتحدة للخدمات الاعلامية، وتعيين أكرم القصاص رئيسا لتحرير اليوم السابع وذلك في المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الشركة، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

