الأمن العراقي يضرب "ديوان الجند" ويعتقل 12 داعشيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، السبت، اعتقال 12 إرهابيا من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة بمحافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه "بعمليتين منفصلتين، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من اعتقال 12 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى".

وأكد البيان أن " المعتقلين مدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب"، وذلك لعملهم "كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة و المعسكرات العامة وديوان العسكر تحت كنى وأسماء مختلفة".



وأضاف البيان أنه " خلال التحقيقات الأولية اعترف الإرهابيون بالاشتراك بعدد من عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين وحث المواطنين بالانضمام لعصابات داعش تحت التهديد أثناء عمليات التحرير وبعدها، وقد تم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين في محافظة نينوىط..

وتابع، أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد بقايا تنظيم داعش بعد عودة نشاطه عقب خسارة المدن التي كان قد سيطر عليها قبل 7 أعوام.

ويتخذ داعش من الأراضي المفتوحة ذات التضاريس المعقدة أماكن وملاذات للاختباء وشن الهجمات التي غالباً ما تستهدف المدن والقطعات الأمنية.