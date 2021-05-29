الجزائري كاديرالجابوني يطلق أغنيته المصورة "سوليتاريو"

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"الخليج 365": أطلق الفنان الجزائري كادير الجابوني أحدث أعماله الغنائية المصورة "سوليتاريو" التي قام بتصويرها الفترة الماضية في دبي.

ويقدم الجابوني خلال العمل الجديد جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي يعني اسمها الفرح والعيد باللغة الإيطالية "سوليتاريو"، وهي من كلمات عبده سعود، وتوزيع حسين بن قرنة وأحمد كراب، بينما أخرج الكليب ستيفان رحيمي.



ويعد كادير الجابوني الملقب بسلطان الراي، أحد أيقونات موسيقى الراي الجزائرية وتمتد رحلته الغنائية لأكثر من عشرين سنة، وحقق شهرة واسعة في المغرب العربي وأوروبا، وحصد جائزة أحسن مغني في جوائز الموسيقى الجزائرية في نسختها الثانية، بجانب تتويجه بجائزة أفضل مغني في المغرب العربي لعام 2019 ضمن جوائز مهرجان كازا آرت".

ومن أبرز أغنياته "نتي سبابي"، التي حصدت قرابة المئة مليون مشاهدة على اليوتيوب، بجانب دويتو "نسمح وماننساش" رفقة نجمة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية، التي تخطت 82 مليون مشاهدة، وتم تتويج العمل كأفضل ديو غنائي عربي مغاربي لسنة 2017.