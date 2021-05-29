محمد رمضان يكشف النقاب عن أغنية حصرية للاعبي فري فاير

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دبي: كشف الفنان المصري محمد رمضان عن إعداد أغنية حصرية لإلهام فرق غارينا فري فاير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المشاركة في سلسلة فري فاير العالمية لعام 2021 (FFWS) في سنغافورة.

وتأهل فريقا VIP Esports وDEA من المنطقة لبطولة FFWS، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 28 مايو (مرحلة Play-Ins) و30 مايو (مرحلة النهائيات). وذلك بعد تصدر الفريقان، للموسم الثالث، دوري فري فاير العربي للعام الحالي.

وتؤكد كلمات الأغنية التي تحمل عنوان "المكسب بتاعنا" للنجم محمد رمضان على الحاجة إلى العمل الجاد وتخطي التحديات والعقبات ليصبح اللاعب بطلا في فري فاير كما هو الأمر في الحياة الواقعية.

وبهذه المناسبة قال الفنان محمد رمضان، الذي أصبح مؤخرًا أول شخصية عربية شهيرة على الإطلاق تشارك في تجربة كهذه داخل لعبة "فري فاير" من خلال تعاونه مع شركة غارينا: "عندما أتحدث مع الناس عن النجاح الذي حققته في الحياة، أقول لهم دائمًا إنه نتيجة للعمل الشاق الذي بذلته لتحقيق طموحي في أن أكون الأفضل في كل ما أفعله، سواء كان ذلك في التمثيل أو الموسيقى أو أي شيء في الحياة بشكل عام، فالشهرة والنجاح والمال كلها ليست إلا ثمرات لعملي الجاد، وهذه هي الرسالة التي أريد أن أنقلها إلى جميع المعجبين من خلال هذه الأغنية. أود أن أقول ثقة في الله نجاح فإن الإصرار والمثابرة عوامل رئيسية لتكون بطلاً في الحياة الواقعية".

وأضاف رمضان الذي أنتج الأغنية: "آمل أن تلهم الأغنية الفريقين المتأهلين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبطولة العالم، وأن تحمسهما لبذل أقصى الجهد وللافتخار بإنجازاتهما. وبغض النظر عن النتيجة؛ أتمنى لفريقي VIP Esports وDEA حظًا سعيدًا، وأن يمثلا المنطقة خير تمثيل".

قدم ريد وان "RedOne" كلمات الأغنية بالإنجليزية ولحن الأغنية من قبل ريد وان وعادل خياط وكلمات الأغنية العربية من قبل احمد انزاجي، وغنى فرانكي جي "Frankie J" الكلمات الإنجليزية، وتولى عمليات الميكساج والماسترينغ ستيف "Steph".

وتأتي أغنية "المكسب بتاعنا" بعد أشهر قليلة من ترشيح محمد رمضان في فئة "اختيار المستمعين" ضمن جوائز MTV Africa Music Awards لعام 2021. كما قدم رمضان، مؤخرًا، حفلًا افتراضيًا بمناسبة يوم إفريقيا، من إنتاج MTV Base Africa ، بعد أن جاء اسمه ضمن أفضل الفنانين "Artist Spotlight".

وقال سعد الله جمال الدين، كابتن فريق VIP Esports، الذي تأهل لبطولة سنغافورة بعد تصدره نهائيات الموسم الثالث لدوري فري فاير العربي للعام الحالي: "بعد هذا التشجيع من النجم الكبير محمد رمضان، كلنا حماس للفوز، ومع الأيام القليلة التي تفصلنا عن هذا الحدث الرياضي الأهم بالنسبة لفريقنا فإن الاستماع إلى أغنية " المكسب بتاعنا" سيكون بالتأكيد مصدر إلهام لنا، وسنداوم خلال الأيام القادمة على الاستماع لها ليزداد حماسنا".

تقام مباريات مرحلة Play-Ins لبطولة FFWS يوم الجمعة الموافق 28 مايو، على أن تقام النهائيات يوم الأحد الموافق 30 مايو.