شكرا لقرائتكم خبر عن صور عمرها 46 سنة.. محمد صبحى مع المليجى والدقن بكواليس "انتهى الدرس يا غبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن صورتين منذ نحو 46 عاما، نشرهما لأول مرة، الأولى جمعته بالعملاقين الراحلين الفنان محمود المليجى والفنان توفيق الدقن، والأخرى مع الفنانة هناء الشوربجى، من كواليس مسرحية "انتهى الدرس يا غبى".



صبحى وسط المليجى والدقن

ونشر صبحى، الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صحبها بتعليق: "مع محمود المليجى وتوفيق الدقن وهناء الشوربجى، كواليس مسرحية انتهى الدرس يا غبى 1975".



محمد صبحى مع هناء الشوربجى

وروى الفنان محمد صبحى - فى وقت سابق - عن موقف جمعه مع الفنان الراحل محمود المليجى، خلال كواليس مسرحية انتهى الدرس يا غبى، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار أنه واحدا من نتاج هذا الجيل العظيم.

وقال صبحى: "موقف لا يمكن أنساه فى كواليس مسرحية (انتهى الدرس يا غبى)، كنت وقتها عايز أضيف جملة أو أضيف إفيه يضحك بس كنت محرج جداً من أستاذ محمود المليجى إنى أزود فى كلامى وهو موجود فكنت بسكت".

وأوضح صبحى: "مرة دخل الأوضه عندى وقالى بعنف وبطريقته المعروفة، أنت بتكون عايز تقول حاجات وبتسكت ليه، كاتم اللى جوّاك ليه يا ابنى، إحنا ماشيين، إحنا دلوقتى موجودين عشانكم، أنت اللى لازم تطلع، قول اللى فى نفسك، بكيت وقتها وحضنته، لا يمكن أنكر أننا نتاج هذا الجيل العظيم".

وكشف الفنان محمد صبحى، عن الأشخاص الحقيقيين الذين استمد منهم شخصياته التى ظهر بها فى عدد من مسرحياته، مثل شخصيات "عم أيوب" و"زكى الدبور" فى مسرحية الجوكر، فالأول هو زوج خالته، والثانى هو عامل التكييف لديه فى المسرح الذى كان يقوم بإصلاح التكييف يوميا.

أما شخصية "سطوحى" التى قدمها في مسرحية "انتهى الدرس يا غبى" فهى لشاب معاق كان يقوم بـ"ركن" السيارات فى الشارع فاقتبس منه أداءه وشكله، أما شخصيته الشهيرة "على بيه مظهر" فقد اقتبس تفاصيلها من والده شخصيا وعندما واجهه بذلك كان رد فعله مضحكا.