بصحبة عمها.. تفاصيل زيارة دنيا سمير غانم لقبر والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت عدد من الصفحات التابعة لجمهور النجمة الشابة دنيا سمير غانم مقاطع فيديو لزيارتها قبر والدها النجم الراحل سمير غانم، بعد مرور أول أسبوع على رحيله إذ رحل عن عالمنا مساء الخميس 20 مايو، وتم دفنه عقب صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الجمعة 21 مايو.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار "دنيا" على إنستجرام فيديوهات لها أثناء زيارتها قبر والدها، وبرفقتها عمها حسام غانم.

وحرصت دنيا سمير غانم على ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال زيارتها لقبر والدها.

وزارت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد، قبر والدها أمس الجمعة.

الراحل سمير غانم وافته المنية عن عمر ناهز الـ84 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، وعانى من خلل في وظائف الكلى، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من نجوم الفن.