ياسمين صبري تخطف الأنظار بصورها على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها عقب ظهورها بمجموعة صور على البحر. ونشرت ياسمين، الصور عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

كان مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان العام الماضي- هو آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.