هنا الزاهد تنشر صورًا من رحلتها إلى "تنزانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورًا لها، خلال رحلتها إلى "تنزانيا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها النجمة الشابة وطالبها بالمزيد من صور التي تكشف كواليس رحلتها، مع زوجها النجم أحمد فهمي.

ومن ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.