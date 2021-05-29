بعد انتهاء تصويره.. منتج "ريتسا"عن الفيلم:"تجربة صعبة لكن ممتعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف أيمن يوسف، منتج فيلم "ريتسا"، كواليس آخر يوم تصوير للعمل، مشيرا إلى أن الفيلم يُعد تجربة صعبة ولكن ممتعة.

ونشر يوسف، صورا من كواليس التصوير، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بتوفيق الله وحمده، فركش فيلم ريتسا.. تجربة صعبة ولكن ممتعة.. نوعدكم بفيلم سينما راقي.. قريباً في دور العرض السينمائي، شكراً لكل فريق العمل المحترمين أمام الكاميرا وخلف الكاميرا".

وأضاف: "شكر خاص جدا للمخرج الرائع أحمد يسري، وصديقي المنتج الفني المجتهد أحمد عبد العزيز، أتمنى وأتشرف بالعمل معكم تاني في أعمال أخرى، وشكر خاص لرجالة الشركه الجدعان (رجب، فيصل، عبد الرحمن، محمود، مصري، محمد، يوسف أيمن)".

الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والدراما والرومانسية حول عودة قبطان إلى مصر بعد غربة لمدة خمسون عامًا ليبحث عن حب المراهقة لتتوالى الأحداث والخطوط الدرامية والمفاجآت الصادمة.

فيلم "ريتسا" بطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، كارولين عزمي، أمير المصري، محمد الشرنوبي، يوسف عثمان، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.