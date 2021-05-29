مورينيو تواصل مع رونالدو بشأن انضمامه لروما الإيطالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت وسائل إعلام رياضية إيطالية، عن تقديم المدير الفني الجديد لنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، عرضا لمواطنه كريستيانو رونالدو، بالانضمام لفريقه حال رحيله عن يوفنتوس.

وذكرت شبكة “SportMediaset”، أن مورينيو تواصل مع رونالدو وسط شائعات عن رحيله عن يوفنتوس، وأكدت أن المدرب البرتغالي اقترح على مواطنه خيار الانضمام إلى نادي روما.

وزعم المصدر، أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، قد يفضل البقاء في إيطاليا حال قرر الرحيل عن يوفنتوس، بسبب نظام الضرائب المتبع في هذا البلد الذي يروق لـ”الدون”.

وكان رونالدو، انضم إلى يوفنتوس صيف 2018، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2022.

واحتل يوفنتوس المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم المنقضي، وحجز بشق الأنفس مقعده في دوري أبطال أوروبا، بينما شغل روما المركز السابع.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو، توج بلقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز في ثلاث بطولات من الدوريات الخمسة الكبرى (الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي).