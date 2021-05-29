بالصورة – ماغي بو غصن بإطلالة صيفية “لايت”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة جديدة لها عبر “إنستغرام”، ظهرت فيها بلوك صيفي لافت، ووضعت القليل من الماكياج بألون ترابية، وما زاد إطلالتها جمالاً تسريحة شعرها العفوية، وأرفقت ماغي الصورة بتعليق كتبت فيه: “لو بدك ظالم تحسبني.. أحسن ما إبقى مظلوم”.

يذكر أن بو غصن خاضت غمار السباق الرمضاني هذا العام بشراسة في مسلسل “للموت” الذي اكتسح الأرقام القياسية من خلال الحبكة الجميلة والأغنية.

وفي هذا المجال، وجهت الكاتبة نادين جابر رسالة الى بو غصن أشادت من خلالها بأدائها لدور “سحر” في مسلسل “للموت” الذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني لعام 2021.

ونشرت جابر صورة لماغي بو غصن وهي تؤدي شخصية “سحر”، وترفع يدها وتضع شعرها الى الخلف كما اعتادت أن تفعل باستمرار في المسلسل. وعلّقت على الصورة قائلة: “عشقت سحر عالورق، وعشقتها اكثر لما انتي جسّدتيها و عشتيها وعطيتيها روح “للموت” شكراً انك سحر ماغي بو غصن”.

وبدورها ردّت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على نادين عبر خاصية الستوري وعلّقت عليها قائلة: “أحبك نادين جابر”.