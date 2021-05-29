«حسن عبد الله رئيساً».. التشكيل الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن تشكيل جديد لمجلس إدارة المجموعة، حيث تولى الأستاذ حسن عبد الله رئاسة مجلس الإدارة، فيما الأعضاء هم الأستاذ محمد السعدي والأستاذ عمرو الفقي والأستاذ تامر مرسي ود. أشرف سالمان ود. محمد سمير.



حضر المؤتمر عدد من الفنانين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الشخصيات العامة، وعلى وأسهم الاقتصادى حسن عبد الله ورجل الإعمال تامر مرسى، منصر النبراوي الفنان أمير كرارة، المخرج بيتر ميمى، الفنان هانى رمزى، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، المنتج طارق الجناينى، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الاعلامى عمرو الليثى، المنتج خالد حلمى،

كما يحضر المؤتمر أيضاً الإعلامى أحمد موسى، الاعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو 9090، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامي محمد الباز، الاعلامى ألبرت شفيق، المحلل الرياضى أيمن يونس، الإعلامي شريف مدكور، الاعلامى معتز عبد الفتاح، الاعلامى مصطفى بكرى، الاعلامى عموو عبد الحميد، الإعلامى نشأت الديهى،

ويحضر كذلك أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج ووزير الاستثمار الأسبق، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين و عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب تامر عبد القادر .