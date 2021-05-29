المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

شهد المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام.



وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

حضر المؤتمر عدد من الفنانين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم الاقتصادى حسن عبد الله ورجل الأعمال تامر مرسى، منصر النبراوي الفنان أمير كرارة، المخرج بيتر ميمى، الفنان هانى رمزى، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، المنتج طارق الجناينى، المنتجة مها سليم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الاعلامى عمرو الليثى، المنتج خالد حلمى.

كما يحضر المؤتمر أيضاً عدد من الإعلاميين منهم، أحمد موسى، الإعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو 9090، عمرو الخياط، محمد الباز، ألبرت شفيق، المحلل الرياضى أيمن يونس، شريف مدكور، معتز عبد الفتاح، مصطفى بكرى، الإعلامى عموو عبد الحميد، نشأت الديهى، ويحضر كذلك أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج ووزير الاستثمار الأسبق، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب تامر عبد القادر .