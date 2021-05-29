بالفستان الأبيض | إطلالة جذابة لـ ياسمين صبري.. والجمهور يعلق: «قمر»

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام "، وظهرت فى الصور مرتدية فستانا باللون الأبيض، بعدما وضعت اللمسات الأخيرة على إطلالتها الجذابة، فيما علق عدد من المتابعين على الصور: "قمر".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.