سارة عبد الرحمن تلتقى أحمد حاتم فى الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ"

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

تلتقي الفنانة سارة عبد الرحمن، مرة أخرى مع الفنان أحمد حاتم في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، الذي تقوم ببطولته النجمة منة شلبي، ومن إخراج مريم أبو عوف وتأليف مريم نعوم، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات.



وتعد المرة الثانية التي تلتقى سارة مع أحمد حاتم بعد تعاونهما قبل ذلك في فيلم "الكنز2" من إخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" حول أمينة التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر.

الجزء الأول من مسلسل "ليلة لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

وتعود سارة عبد الرحمن إلى الدرما التلفزيونية من خلال مشاركتها في ليه لأ بعد آخر ظهور لها في مسلسل سابع جار 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، خاصة في فترة ما بعد التخرج من الجامعة.

وقد حققت سارة عبد الرحمن ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، الكنز 2، وسواح.