جميلة عوض تنتهى من تصوير حلقة فى "لايت شو" على الحياة

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

انتهت الفنانة جميلة عوض من تصوير حلقة من برنامج "لايت شو" الذى يذاع على قناة الحياة مع المذيعة أميرة عدلى، ومن المقرر إذاعتها خلال الفترة المقبلة، وتحدثت فيها عن كواليس مشاركتها فى موسم رمضان فى مسسلسل "حرب أهلية" وكواليس التعاون مع الفنانة يسرا، وكشفت عن الجديد التي تحضر له خلال الفترة المقبلة .



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.

برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، ويقدمه كل من المذيعة أميرة عدلى وآية غريانى، إشراف عام حازم شفيق، وإخراج أحمد صقر، ويرأس تحريره شاهندة عز العرب، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم الفنان صلاح عبدالله، وهانى رمزى، ودياب، وصبرى فواز وادوارد وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.