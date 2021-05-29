شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكوميديا من الدراما إلى المسرح.. آخرهم هانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفترة القادمة ستشهد عودة قوية للمسرح الكوميدى، بعدما أتجه عدد من نجوم الكوميديا الكبار من الدراما السينمائية والتلفزيونية إلى خشبة المسرح وتقديم عدة عروض، وذلك ما ينذر بموسم مسرحى قوى يعيد المسرح لسابق عهده.

ومن أوائل النجوم الذين وجهوا تركيزهم إلى المسرح كان النجم أشرف عبد الباقي، الذى يستمر فى تقديم عروضه علي خشبة المسرح مستثمرا النجاح الكبير الذى حققته عروض "مسرح مصر" منذ بدايتها، حيث يعرض خلال الموسم الجديد مسرحتى "كلها غلط، صباحية مباركة"، التي بدأت منذ أول أيام عيد الفطر، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وعلي خطي النجم أشرف عبد الباقى الذى صب تركيزه على المسرح وأبدع فيه، وغاب عن السينما والتلفزيون مكتفيا بظهوره كضيف شرف في بعض الأعمال أخرهم مسلسل "الاختيار 2"، تشجع بعض النجوم لأخذ هذه الخطوة بالعودة لأبو الفنون وتقديم المسرحيات، منهم:

"سامح حسين"

النجم الكوميدي الذى جاءت انطلاقته الحقيقية من خلال الدراما التلفزيونية في مسلسل "راجل وست ستات" مع الفنان أشرف عبد الباقى، وبعدها أنطلق في عالم الفن، لا يزال يقدم العرض المسرحى "المتفائل" علي المسرح القومي بالعتبة للعام الثاني علي التوالي، وتعد من أكثر المسرحيات نجاحًا جماهيريًا في الفترة الأخيرة وقد حققت إيرادات كبيرة للبيت الفني للمسرح.

تتناول المسرحية قصة شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، والعرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

هانى رمزى

النجم هانى رمزي الذى جاءت بدايته في المسرح من خلال مشاركته في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان الكبير محمد صبحي، وانطلق كنجم في السينما، عاد مجددا إلي المسرح بعد غيابه عنه حوالى 17 عاما، وذلك من خلال تقديمه بطولة العرض الكوميدى "أبو العربى" التى بدأ في عرضها منذ أيام علي أحد مسارح مدينة نصر، وأكد أنها لا علاقة لها بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه في السينما.

ويشارك في البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.