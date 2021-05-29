أمير كرارة وخالد الصاوي وهاني رمزي بين حضور مؤتمر المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُقام حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى، حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعه ومن الإعلاميين.

ومن بين الحضور: أمير كرارة، لبلبة، مدحت العدل، هاني رمزي، خالد الصاوي.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت، وذلك للاعلان عن ما تحقق من انجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

كما نفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وانها سوف تتخد كافة الاجراءات القانونية اللاذمة ضد مروجي تلك الشائعات.