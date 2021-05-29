خاص| بالفيديو.. جميلة عوض ترد.. هل ستفكر بالانتقام من صديق أذاها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها لا تشبه أصدقاء تمارا، الشخصية التي لعبتها ضمن أحداث مسلسل "حرب أهلية"، فيما يتعلق بإقدامهم على الانتقام منها بسبب ما فعلته بهم.

ونفت جميلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تفكر في الانتقام من أي شخص أذاها، موضحة "بشوف إن أحسن حاجة إن الشخص ده ميبقاش موجود في حياتك، علشان ميحصلش أذى أكتر، لأن الشخص المؤذي بيبقى نوع سام، وجوده في حياتك غلط، حتى لو انتي فاهمة بيعمل كده ليه أو جاي من خلفية شكلها إيه بس ده مش معناه انك تسيبيله نفسك يؤذيكي اكتر".

وعن تأثرها نفسيا، بعد تقديمها دورين يمثلان صعوبة على المستوى النفسي، قالت "في (حرب أهلية) تمارا كانت شريرة، وجاء بعد (إلا أنا)، والتعب النفسي في الأخير كان عميق، كان عبء عليا، يمكن اللي خفف ده شوية ان عملت فيلم (عروستي) في النص كان خفيف وألوان وبهجة".

"حرب أهلية" إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، أروى جودة، باسل خياط، رشدي الشامي، جميلة عوض، مايان السيد، محمود حجازي، سينتيا خليفة.