صلاح عبد الله ورانيا ياسين.. نجوم الفن يواسون حجاج عبد العظيم بعد وفاة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مساندة الفنان القدير حجاج عبد العظيم في وفاة شقيقته "فاطمة" التي رحلت عن عالمنا مؤخرا.

وأعلن حجاج عبد العظيم عن وفاة شقيقته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أختي الغالية الحنونة التي كانت بمثابة الأم .. فاطمة عبد العظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية".

وجاءت مساندة الفنانين لحجاج عبد العظيم كالتالي، إذ كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: "البقاء لله ..الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك".

وكتب حمادة بركات: "البقاء والدوام لله يا حبيبي".

وقال المؤلف فتحي الجندي: "اللهم أرحمها وأغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة"، وكتب المؤلف مجدي صابر: "البقاء لله، وربنا يرحمها ويحسن إليها ويسكنها فسيح جناته".

فيما كتب الفنان صلاح عبد الله: "الدوام لله ..قلبي معاك يا حبيبي ..ربنا يرحمها ويثبتها ويعفو عنها ويرزقها نعيمه".

وكتب الفنان هاني رمزي: "البقاء والدوام لله يا حبيبي، وربنا يعزيكم ويصبركم يا رب".

وكان الفنان حجاج عبدالعظيم، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، وفاة شقيقة زوجته، بعد صراع مع المرض، مطالبًا الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "توفت أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك".

ويُشارك الفنان حجاج عبدالعظيم في مسرحية "أبو العربي في مهمة رسمية" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

بينما خاض دراما رمضان الماضي 2021 ببطولة مسلسل"النمر" حيث جسد خلاله دور "نصر" خال الفنان محمد عادل إمام خلال الأحداث الدرامية للعمل.