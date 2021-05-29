أحمد خالد موسى يلتقي هنا الزاهد..والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج أحمد خالد موسى بصحبة الفنانة هنا الزاهد، خلال جلسة جمعت بينهما مؤخرا، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل عن هذا اللقاء.

ونشر موسى، صورته معها عبر حسابه على إنستجرام، بدون أي تعليق، فيما علقت هنا الزاهد عليها قائلة: "يااااه ..أخيرا يا خالودز".

وكانت آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى مسلسل"ملوك الجدعنة" الذي عرض في دراما رمضان 2021 ، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز.

بينما شاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل"النمر"، بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد ، نرمين الفقي ، ومحمد رياض، وحجاج عبد العظيم، وبيومي فؤاد، أحمد حلاوة ، وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ ، ولاء الشريف، وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.