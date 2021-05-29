محمد رمضان يهدي "المكسب بتاعنا" للأهلي بعد تتويجه بطلا لكأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أهدى الفنان محمد رمضان، النادي الأهلي، أغنيته الجديدة "المكسب بتاعنا" بعد تتويجه بطلا لكأس السوبر الأفريقي.

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام :"أغنيتي الجديدة المكسب بتاعنا.. إهداء للنادي الأهلي ولمصر بالسوبر الأفريقي.. حظ سعيد المرة القادمة لبلدي الثاني المغرب".

والتقى الأهلي ونهضة بركان المغربي، مساء الجمعة، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، وحقق فوزا غاليا على نظيره المغربي.

وأحرز هدفي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كل من محمد شريف صاحب الهدف الأول، وصلاح محسن صاحب الهدف الثاني.

وطرح رمضان، أغنية "المكسب بتاعنا" مؤخرا عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان رمضان، قال عن هذه الأغنية عبر حسابه على تويتر :"كليب المكسب بتاعنا.. ثاني أغاني الصيف وثاني تعاون مصري مغربي لي مع العالمي ريدوان بعد تعاوني مع المعلم سعد لمجرد".

يذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، ومن إخراج محمد سلامة.