لن تصدقوا المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي مقابل تجديد عقده مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قدم نادي برشلونة الكاتلوني عرضا مغريا للأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي للبقاء في كامب نو بالتزامن مع العروض الضخمة التي تنهمر على “البرغوث” للانضمام إليها.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يصدر أي تأكيد من اللاعب على الرحيل أو التجديد مع برشلونة علما أن النجم الأرجنتيني طلب الرحيل مجانا عن كامب نو الصيف الماضي.

وفشلت خطة ميسي في الرحيل، بعد خسارة برشلونة 2/8 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، حيث اشترطت الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الحصول على قيمة فسخ العقد بين الطرفين التي تبلغ 700 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا تخطط لمشروع مشترك مع ميسي بعقد يمتد لـ10 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب العقد سيجمع ميسي 240 مليون يورو في السنوات الأربع الأولى من العرض، بحيث يبقى الأرجنتيني لاعبا لبرشلونة لمدة موسمين، ثم لاعبا في الدوري الأمريكي لموسمين آخرين مع إنتر ميامي.

وبموجب العقد ستكون آخر مباراة لميسي مع برشلونة موسم 2022/2023، وبعد ذلك يلعب ميسي موسمين لإنتر ميامي ويعود ميسي لبرشلونة في 2025/2026، ليكون شريكا، وسفيرا للنادي حتى 2030.

وقالت ”سبورت“ إن لابورتا كان يريد أن يتم إنهاء المفاوضات مع ميسي قبل مغادرة اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وذكرت الصحيفة المقربة من برشلونة أن المحادثات تجري بالتوازي بين لابورتا وميسي من جهة، ورافائيل يوستي نائب لابورتا الرياضي وخورخي ميسي والد ووكيل أعمال ميسي من جهة أخرى.

ويريد لابورتا أن ينقسم راتب ميسي كسفير لجزء ثابت رمزي بالإضافة لمتغيرات، في حين يريد ميسي رفع أجره الثابت عقب الاعتزال.

وأكملت أن ميسي ووالده يركزان على المشروع الرياضي لبرشلونة، حيث يريد أن يمتلك برشلونة فريقا قويا قادرا على المنافسة على جميع الألقاب، علما أن برشلونة فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني في آخر موسمين، في حين نال لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة موسم 2014/2015.