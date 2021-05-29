بعد تعرضه لحادث سير… وفاة الفنان حسام الصباح ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 1:54 مساءً

توفي الفنان حسام الصباح متأثراً بمضاعفات حادث سير تعرّض له قبل عشرة أيام، نقل على إثره إلى مستشفى الراعي في صيدا حتى فارق الحياة صباح اليوم.

يشار إلى أن الصباح (63 عاماً) كان قد تعرض لحادث سير مروع على طريق المصيلح، حين كان متوجها الى منزله في مدينة النبطية، وفقد ‏السيطرة على سيارته الهوندا ‏CRV‏ وانقلبت به وسط الاوتوستراد.‏

ونعاه عدد كبير من الفنانين اللبنانيين إذ كتبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر “تويتر” وقالت: “الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف”.

كما كتب الممثل اللبناني باسم مغنية عبر “تويتر”: “شو هالخبر الحزين يا حسام؟ الله يرحمك يا طيب”.

بدوره، غرّد الممثل اللبناني عبدو شاهين قائلاً: “اليوم الحياة خسرت صديق ونحنا خسرنا اب حسام الصباح لروحك السلام بكير للعرض الأخير”.

كما نعاه الإعلامي إيلي مرعب وقال عبر “تويتر”: “وفاة الممثل حسام الصباح متأثراً بمضاعفات حادث سير تعرّض له قبل عشرة ايام .. آخر اعماله كان مسلسل عشرين عشرين ولعب دور “ابو الليل” الله يرحمه”.