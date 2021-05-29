استعرض روتينه التدريبي.. ويل سميث يبدأ رحلة إنقاص وزنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن نجم هوليوود ويل سميث الحرب على “الأرطال” التي خلّفها العزل المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا، وسمح للكاميرات بمرافقته في رحلته لإنقاص الوزن.

وكانت تقارير قد أكدت أن سميث يُخطط لطرح سلسلة فيديوهات بشأن اللياقة البدنية في “يوتيوب”.

ونشر سميث أول إعلان تشويقي قصير عبر حسابه في “إنستغرام”، حيث يُمكن رؤيته وهو لا يرتدي أي شيء سوى سروال داخلي أسود، فيما كان يقول عن جسده إنه “بشع للغاية”.

قدَّم الممثل البالغ من العمر (52 عاماً) خلال مقطع الفيديو نظرةً ثاقبةً على روتينه التدريبي اليومي.

وظهر سميث وهو يُقوم بعددٍ من التمارين القوية التي يحرص عليها الرياضيون ولاعبو كمال الأجسام، مثل رفع الأثقال ومكابس الساق وسحب الكابلات.

وعنّون النجم الأميركي الكبير رسالته بـ”السعي وراء السعادة”، في إشارة إلى فيلمه الناجح لعام 2006 الذي يحمل الاسم نفسه. وبعد ساعات، حصد الفيديو أكثر من 2.9 مليون إعجاب والعديد من التعليقات.

كان سميث قد كتب على “إنستغرام” في أوائل شهر مايو: “أنا في أسوأ حالة بحياتي”، وتبع ذلك نشره صورةً قام فيها بإمساك شحوم بطنه أمام الكاميرا.