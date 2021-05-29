ليس فقط Suits.. كل هذه الأدوار قدَّمتها ميغان ماركل قبل زواجها من الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أن تبدأ ميغان ماركل مواعدتها للأمير هاري، بدأت مشوارها في عالم هوليوود في عدة أعمال، إلى أن تركت عالم التمثيل وانضمّت للقصر الملكي.

يتذكر الجميع ماركل بدورها في مسلسل Suits، لكنّ الكثير يجهل أنها ظهرت في عدة أعمال أخرى بخلاف ذلك المسلسل الشهير٬ لذلك نرصد في التقرير التالي أشهر الأدوار التي قدَّمتها ماركل:

فيلم Dater’s Handbook

ظهرت ميغان ماركل في فيلم Dater’s Handbook عام 2016 بجانب الممثلين كريستوفر بولاها وجوناثان سكارف وكريستين شاتلين، ولعبت ميغان دور الشابة “كاس” التي تتغير شخصيتها بعد قراءة كتاب عن المواعدة لتجد حب حياتها موجوداً أمامها طوال الوقت.

مسلسل General Hospital

ظهرت ماركل في بداية مشوارها التمثيلي في حلقة من مسلسل General Hospital التي تمت إذاعتها في الـ 14 نوفمبر 2002، وكانت تلعب دور ممرضة تُدعى جيل.

مسلسل 90210

ظهرت ميغان ماركل في حلقتين من الموسم الأول لمسلسل 90210 عام 2008، حيث لعبت دور “ويندي” بجانب الممثلين روب إستس وشيناي غرايمز-بيتش، وتريستان ماك وايلدز وانالين ماكورد.

فيلم Antisocial

في عام 2015 لعبت ميغان دور البطولة في فيلم Antisocial بجانب عدة نجوم آخرين مثل غريغ سولكين وجوش مايرز وكريستيان بيركل.

مسلسل CSI NY

ظهرت دوقة ساسكس الحالية في الموسم الثالث من مسلسل الجرائم الشهير CSI NY، وليس ذلك فقط، بل ظهرت في إحدى حلقات مسلسل CSI Miami.

فيلم Horrible Bosses

بجانب نجوم أبرزهم النجمة الشهيرة جينيفر أنستون، ظهرت ميغان ماركل في دور “جيمي” بالفيلم الشهير Horrible Bosses الذي عُرض لأول مرة عام 2011.

مسلسل Castle

ظهرت ماركل في المسلسل الأميركي Castle عام 2012، ضمن الحلقة الـ17 من الموسم الرابع الذي امتد عرضه على مدار 8 أجزاء.

فيلم Remember Me

في عام 2010 ظهرت في هذا الفيلم بدورٍ صغير، وكان الفيلم من بطولة روبرت باتينسون وبيرس بروسنان وعدة نجوم آخرين.

مسلسل Suits

من أبرز الأعمال التي ظهرت فيها زوجة الأمير هاري هو مسلسل Suits الذي عُرض بين عامي 2011 و2019 على مدار تسعة أجزاء، وظهرت ميغان من الجزء الأول إلى السابع.