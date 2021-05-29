“المستوى مُخيف”.. فلة الجزائرية تعتزل “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلنت الفنانة فلة الجزائرية عن اعتزالها الظهور في تطبيق “تيك توك”، عبر حسابها الذي كانت تُمتع من خلاله الجمهور بفيديوهات تشهد تفاعلاً كبيراً.

وعللت “فلة” ذلك بأنَّ مستوى المقاطع التي بات يشاركها مرتادو التطبيق “تحت الدبرسة”، مدوّنةً تعليقاً قالت فيه: “المستوى تحت الدبرسة شي مخيف، جوج ومجوج، المجرم بالمحرم، مولد وصاحبه غايب”.

وقالت في مقطع الفيديو: “السلام عليكم تحياتي.. هذا آخر تيك توك ديره معاكم هنتوحشكم، ولكن مستوى “الإنستغرام” مفضل وإن شاء الله نشوفكم.. تحياتي”.

وحظي فيديو الفنانة الجزائرية بتفاعلٍ واسعٍ بين الجمهور وسط تعليقاتٍ عدة، أيَّدت أغلبها موقف الفنانة، واصفين مستوى “تيك توك” بـ”التافه”.

وكانت فلة الجزائرية قد أجهشت بالبكاء في آخر ظهور مُتلفز لها، خلال استضافتها عبر برنامج “السؤال الصعب”، المعروض على قناة “سكاي نيوز عربية”، وذلك عندما تحدثت عن سبب غيابها طوال الفترة الماضية، موضحةً أنها لم تبعد بإرادتها، لكنَّها أُبعدت عن الساحة الفنية عمداً.

وشددت فلة على أنها لم تعتزل الفن على الإطلاق، مبينةً أنها لا تملك نفوذاً أو شركة كي تستمر، وأنها غنَّت للمرأة وحقوقها والأطباء، منوهةً بأنها أنتجت ألبوماً غنائياً جديداً العام الماضي.