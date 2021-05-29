أصغر بنات أحمد زاهر تقتحم عالم التمثيل مع هذه الممثلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بدأت “منى” ابنة “أبو البنات” الفنان المصري أحمد زاهر مشوارها التمثيلي، حيث بدأتْ انطلاقتها الأولى من خلال مشاركتها في مسلسل “ليه لأ 2″، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية منة شلبي، لتنضم ‘منى” إلى شقيقتيها “ليلى وملك” في عالم التمثيل.

وظهرت “منى” في الإعلان الترويجي للمسلسل٬ وعلى ما يبدو أنها تُجسِّد دور ابنة الفنان أحمد حاتم.

ونشرت منة شلبي برومو المسلسل عبر حسابها في “إنستغرام”، وظهرت فيه منى زاهر عبر مشهدين لم تتحدث فيهما، الأول داخل السيارة مع أحمد حاتم، والثاني بإلقاء نظرة بعينها من دون حديث، وكان مع أحمد حاتم أيضاً.

وفي البرومو، ظهرت منة شلبي وهي تحمل طفلةً صغيرةً في أكثر من مشهد، حيث تُجسِّد في الأحداث شخصية “ندى”، التي تعمل طبيبة رمد وغير متزوجة، وبدا أنها ترغب في تبني طفلة، غير عابئة بآراء كل من حولها.

ومنى زاهر هي ثالث أبناء أحمد زاهر، ودائماً ما تُشارك شقيقتيها ليلى وملك في فيديوهات عبر “تيك توك”، غير أنَّها هذه المرة اتخذت خطوةً مفاجئةً، ترغب بالتأكيد في أن تكون صائبةً.