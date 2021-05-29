جينيفر أنيستون تعترف: أحببت شويمر سراً بعيداً عن الكاميرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كجزء من لقاء أبطال مسلسلس Friends الخاص المنتظر بشدة والمُذهل بنفس القدر، أطلق الزميلان “جينيفر أنيستون” و”ديفيد شويمر” قنبلة : قصة الحب بين “روس” و”راشيل” تم تأكيدها بمشاعرهم الحقيقية تجاه بعضهم البعض.

وبحسب موقع “Elle” خلال مقابلة مع المضيف “جيمس كوردن” في وقت متأخر من الليل، اجتمع طاقم Friends، بمن في ذلك “أنيستون”، “شويمر” ، “ليزا كودرو” ، “مات ليبلانك” و”ماثيو بيري” وكشف نجما المسلسل “جينيفر أنيستون” و”ديفيد شويمر” عن حبهما بعضهما البعض خارج الشاشة بينما لم تذهب علاقتهما الرومانسية إلى أبعد من ذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشف “ديفيد” في لقاء لمّ الشمل الأخير أن كليهما يتشاركان المشاعر تجاه بعضهما البعض لكنهما لم يتصرفا أبدًا لأن أحدهما كان دائمًا في علاقة.

وبعد هذا الإعتراف بدا على “أنيستون” الإرتباك حينها أكمل “شويمر” أنهما كانا يحبان بعضهما منذ الموسم الأول للمسلسل.

قال “شويمر” : “في الموسم الأول ، كان لديّ إعجاب كبير بـ”جين”. وأعتقد أننا كلانا…” ثم قاطعته “أنيستون” عابسة : “لقد تم الرد.”

واستكمل “شويمر”: “في مرحلة ما ، كنا نحب بعضنا البعض بشدة ، لكن الأمر كان مثل سفينتين عابرتين لأن إحدانا كان دائمًا على علاقة. ولم نتجاوز هذه الحدود أبدًا. لقد احترمنا ذلك ، ولم نتخط هذه الحدود أبدًا.”

دعمت “أنيستون” ، 52 عامًا ، اعتراف “شويمر” المذهل وقالت: قمنا فقط بتوجيه كل عشقنا وحبنا لبعضنا البعض إلى “روس” و”راشيل”.”

هل سيصبحان أكثر من مجرد أصدقاء؟

لكن في النهاية يبدو من الواضح أن الاثنين يعتبران بعضهما البعض مجرد أصدقاء مهمين ، وأن حبهما هو مقدمة عزيزة لنجاح المسلسل الناجح.