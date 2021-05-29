“بديت تخون” جديد الفنانة أروى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة أروى أغنيتها الجديدة «بديت تخون» عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، ومن خلال جميع المنصات الرقمية الموسيقية؛ “أنغامي” و”آي تيونز” و”ديزر” و”سبوتيفاي”.

والأغنية الجديدة باللهجة الخليجية، وهي من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع زيد نديم، ومكس وماستر جاسم محمد، وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة الخيانة حسب الرؤية الفنية للعمل، كما أنها بمثابة عودة قوية للفنانة المتعددة المواهب.

وتقدم الفنانة أروى في أغنية وفيديو كليب «بديت تخون» قصة مميزة في قالب درامي، حيث تشكل نقلة نوعية للأعمال الموسيقية التي قدمتها في مسيرتها الفنية، وتظهر خلال الفيديو كليب بفستان من تصميم المصمم فؤاد سركيس، واهتم بإطلاتها إيلي خوري للشعر، وجيهان رعيدي للماكياج.

ووقعت أروى مؤخراً عقداً مع الشركة العالمية Believe Label and Artists Solutions لإنتاج عدد من الأعمال الغنائية، والتي كانت «بديت تخون» باكورة هذا التعاون، ومن المقرر أن تقدم أروى مع الشركة أغنيتين بأنماط موسيقية مختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الفنانة أروى طرحت منذ فترة أغنية «صفقة» التي حققت تفاعل جماهيري كبير من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت أول فيديو كليب يتم تصويره في المملكة بالعاصمة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وتوزيع شركة “روتانا للصوتيات”، تحت إدارة المخرج السعودي سمير عارف، وكلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر.