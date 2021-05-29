شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تستأنف تصوير دورها فى "الحرير المخملى" يوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة دنيا عبد العزيز، تصوير دورها في مسلسل "الحرير المخملى" بعد توقفه لفترة بسبب انشغالها الفترة الماضية في شهر رمضان بمسلسل "اللى مالوش كبير"، ومن المقرر أن تستأنف التصوير بعد غد الاثنين في أحد الاستوديوهات في مدينة الإنتاج الاعلامى.

مسلسل "الحرير المخملى" بطولة مصطفى فهمى، داليا البحيرى، دنيا عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول مسلسل "الحرير المخملى" قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

وحققت الفنانة دنيا عبد العزيز نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان المنقضى من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، دنيا عبد العزيز ، أحمد سعيد عبد الغنى، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.