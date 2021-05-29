أحمد الفيشاوي يكشف عن نصيحة والده قبل رحيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف الفنان أحمد الفيشاوي، سبب بعده عن الدراما خلال الفترة لماضية، والتركيز على الأعمال السينمائية، حيث قال: «أنا متعمد خلال هذه الفترة الابتعاد عن الدراما والتركيز فقط على الأعمال السينمائية، وأن أحد الأسباب الحقيقية وراء ابتعادى عن الدراما هو نصيحة والدي الراحل الفنان فاروق الفيشاوى».

وأضاف: “نصيحة والدي قالهالي قبل ما يموت: السينما هيا التاريخ”، وتابع: “وقالي كمان طول ما أنت بيتعرض عليك أفلام حلوة وافق عليها واعملها، ومتضيعش فرصة إنك تعمل فيلم حلو أو فيلمين في السنة علشان خاطر الدراما”.

يشار إلى أن الفيشاوي يعيش حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، حيث إنه يشارك في عدد من الأعمال السينمائية.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها الفيشاوي هو مسلسل «بدون ذكر أسماء» والذي شارك فيه بجانب روبي وحورية فرغلى وعبد العزيز مخيون ووليد فواز ومحمد فراج وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

أما على صعيد السينما فيواصل الفيشاوي تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد “ريتسا”، والذي يشارك فيه بجانب محمود حميدة وعائشة بن أحمد وكارولين عزمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.