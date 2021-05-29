طفل سلمى رشيد يظهر في كليبها الجديد.. وتعلِّق: خطير في التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد عن ظهور طفلها “ينيس” في كليب أغنيتها الجديدة “حنين بحال ماما”، حیث يُشاركها للمرة الأولى في التمثيل بالكلیب، الذي من المقرر إطلاقه خلال ساعات.

وشوَّقت سلمى متابعيها بنشر صورةٍ برفقة طفلها، عبر حسابها في “إنستغرام”، وأشادت بقدراته التمثيلية إذ قالت في تعليقها: “كليب (حنين بحال ماما) اللي هيجمعني أنا وينيس هينزل غداً على قناتي.. متشووووقة بزااااف”.

وبجانب ظهور طفلها، أكدت سلمى أن الكليب يحمل الكثير من المفاجآت، قائلةً: “وينيس طلع خطييييير فالتمثيل والكليب فيه بزاااااف ديال المفاجآت”.

يُذكر أن سلمى رشيد كانت قد وضعت مولودها الأول في أكتوبر 2019، وذلك بعدما كشفت مطلع العام نفسه عن زواجها، عبر نشر هدية تلقتها من زوجها قبل صعودها المسرح، وهي عبارة عن ميكروفون مصنوع من الذهب، ومُطعَّم أيضاً بالماس، ومحفور عليه اسمها.

وقبل أيام، فاجأت الفنانة المغربية جمهورها باعتماد “لوك” جديد على مستوى الشعر، من خلال اختيار تسريحة جديدة لتظهر بشكل غير اعتيادي. وبدت سلمى مُبهِرةً في إطلالتها بتسريحة شعر الكعكة المرفوعة لمنتصف الشعر، بأسلوبٍ شبابي وجذّاب، مع ستايل الغرة الطويلة المنسدلة التي تركتها مسترسلة على الجبين، وهو الستايل الذي يتجه لأن يكون أحد صيحات الموضة لصيف 2021.

وزيّنت لوك شعرها على الجانبين بخصلتين منسدلتين، فمنحتها تسريحة شعر مختلفةً بلمسات أنثوية جذَّابة، ونسَّقت مع إطلالتها مكياجاً ناعماً ناسب هذه الإطلالة.

كما كانت سلمى رشيد حديث الجمهور خلال الأيام الماضية، بعد نشر صورةٍ ظهرت فيها برفقة ابنها “يانيس”، إضافة إلى جدتها ووالدتها، وعلَّقت عليها بقولها إنَّها جمعت فيها أحبّ الأشخاص إلى قلبها وكتبت: “جدتي – ماما – أنا – ولدي… أَحب صورة لقلبي”.

واحتلت الفنانة المغربية المرتبة 81 ضمن قائمة أكثر 100 شاب وشابة تأثیراً في أفریقیا، التي أصدرتها منظمة جوائز أفریقیا للشباب. وتعتبر الفنانة الوحیدة ضمن القائمة التي ضمَّت مجموعة من المشاهیر العرب، من بینهم اللاعب المصري محمد صلاح.