هل داهم الأمن حفل عقد قران شقيقة دنيا بطمة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خرجت المغنية المغربية دنيا بطمة عن صمتها، إزاء ما راج بشأن مداهمة السلطات الأمنية في المغرب، ليلة الجمعة، الفيلا الخاصة بها، والتي شهدت حفل حناء وعقد قران شقيقتها ابتسام، وذلك بداعي خرق حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة، إذ توافد عدد من المدعوين من الأقارب والأصدقاء.

وقالت بطمة إنَّ كل ما جرى نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، موضحةً عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، أنَّ السلطات حضرت بالفعل للمكان، ورأوا بأنفسهم أنه لم يوجد بالحفل سوى أقرب المقربين وعائلتها الصغيرة.

وتابعت بطمة أن صديقاتها ورغم كثرتهن لم يحضرن عقد القران، على أن تدعوهم في حفل الزفاف، الذي سيُقام في قاعة كبرى، بعد رفع الحكومة المغربية الحجر وفتح القاعات.

وشددت المغنية المغربية على أنَّها وأسرتها كانوا ملتزمين في الحفل بالعدد وكل ما هو قانوني، مردفةً: “لا عزاء لكل حاقد”.

وبيَّنت بطمة أن الحفل انتهى الساعة الحادية عشرة مساءً٬ لأنَّها ليست فوق القانون كما غيرها تماماً، وعقَّبت: “أُكرر ليست هناك أيَّ مداهمة وشكراً”.

وهنَّأت دنيا شقيقتها ابتسام، من خلال نشر صورة لها مع زوجها وعلَّقت قائلةً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم تم عقد قران أختي الغالية بسومة وخويا فؤاد اللي يكمل بالخير وألف مبروك، والله يبعد عنكم شر الحاقدين”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت لقطات من حفل عقد قران ابتسام واليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو في فيلا بمدينة مراكش، بحضور دنيا بطمة وبعض الوجوه الفنية المعروفة، مثل المغنية الشعبية المغربية أميمة باعزية، إلا أن المدعوين بدأوا بالانسحاب بعد التدخل الأمني.