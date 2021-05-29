شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم يعودون من السينما الأمريكية للدراما المصرية.. آخرهم أدهم شرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العالمية هدف للكثير من أهل الفن، وحلم التمثيل فى السينما العالمية يراود الجميع، لكن الكثير من هؤلاء الذين خاضوا تجارب عالمية يحنونون إلى الدراما المصرية، فيعودوا من حيث أتوا، تمامًا كما فعل من قبل عمر الشريف والمطربة العالمية داليدا، والنجم خالد النبوى، فالدراما المصرية لها مذاقها الخاص.

وفى الفترة الأخيرة ومع تواجد عدد كبير من النجوم ذوي الأصول المصرية فى السينما العالمية على رأسهم النجم رامى مالك الحاصل على جائزة الأوسكار أفضل ممثل لعام 2019، عن فيلمه "بوهيميان رابسودي"، عاد عدد من النجوم المصريين من أمريكا إلى بلدهم الأم لتقديم أعمال جديدة فى الدراما والسينما المصرية، بعضهم يعود بعد غياب وبعضهم يظهر للمرة الأولى ومنهم:





أدهم شرقاوى

شارك الممثل الأمريكي - المصري فى مسلسل "لعبة نيوتن" ، الذى عرض خلال الموسم الرمضانى الأخير، فى دور "بيج زى"، وتعد هى المشاركة الدرامية المصرية الأولى لأدم الذى ظهر فى العديد من الأفلام الأمريكية، وصرح بأنه يتمنىح أن يشارك فى عمل مصرى كل عام.

وأدم شرقاوى، ممثل معروف فى السينما الأمريكية باسم Adam Elshar، حيث لم يظهر هناك كممثل فقط بل قام بالمشاركة في كتابة وإخراج أحد الأفلام.

بدأ آدم أولى خطواته في عالم الفن بعام 2009، أثناء دراسته، حيث شارك حلقات مسلسل ديزني " Skyrunners Testimonials"، انطلق آدم للمشاركة بأدوار متنوعة في أعمال سينمائية مختلفة مثل شخصية "ميمو" التي قام بها بفيلم Low Low والنسخة الشابة من شخصية "أفي" فيلم Melrose Avenue 86، وغيرها من المشاركات. وها هو اليوم يلفت الأنظار نحوه بشخصية "بيج زي".





أمير المصرى

يعود أمير المصرى إلى السينما المصرية بعد غياب 10 سنوات وتحديداً منذ مشاركته في فيلم "الثلاثة يشتغلونها" مع ياسمين عبد العزيز عام 2009، الذى كان تجربته الثانية فى السينما المصرية بعد فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع النجم محمد هنيدى، ليشارك فى بطولة فيلم "ريتسا".

و انطلق أمير المصرى إلى العالمية وشارك فى العديد من الأعمال الهامة منها المسلسل البريطاني The One بدور بنجامين "بن"، كذلك مؤخرا فى فيلم Limbo الذى حاز على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان ماكاو السينمائى، كما اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) النجم أمير المصرى فى القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثل وذلك بعد الأداء الاستثنائى الذى قدمه، ليتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتونى هوبكنز.





مينا مسعود

يستعد الفنان المصري العالمي مينا مسعود، للظهور للمرة الأولى في السينما المصرية بعد أن حقق نجاحا عالميا كبيرا بفيلمه السينمائي الأخير "علاء الدين" وهو قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، من خلال فيلم "فى عز الظهر".

ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية فى فيلمه الجديد، ومجرم يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.