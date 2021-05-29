رانيا يوسف تنشر صورة حصان.. وتعلق :"أطيب بيبي قابلته في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بفيديو لها مع حصان يدعى "سلام".

ونشرت رانيا، مقطع فيديو لها معه عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"الحقيقة إن أشر مخلوق على الكوكب هو الإنسان.. أحب اعرفكم على( سلام).. ألطف وأطيب بيبي حصان قابلته في حياتي".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي قام ببطولته النجوم عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وغيرهم، من إخراج أحمد خالد موسى، وذلك في موسم دراما رمضان 2021.