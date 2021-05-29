هذا ما قالته هالة صدقي عن حفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها وجمهورها، لحظات من احتفالها بزفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري.

ونشرت صدقي، صورا من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"أجمل أفراح الوسط الفني أبية كاملة أبو ذكري وهنا مش المخرجة العظيمة هنا الأم الأعظم... مبروك من القلب".

واحتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف ابنتها أُبية الشيمي على الشاب عمر مجدي، في مدينة الجونة.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم: دُرة وزوجها هاني سعد وهالة صدقي وخالد النبوي ومصطفى درويش ومؤلفا مسلسل "بـ100 وش" عمرو الدالي وأحمد وائل وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال كاملة أبو ذكري مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش وغيرهم، وإنتاج جمال العدل.