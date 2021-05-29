خاص| شقيق عمر خورشيد: 40 عاما مضت على رحيله ومازلنا نشعر أنه بيننا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، إنه رغم مرور 40 عاما على وفاة شقيقه، إلا أن أسرته مازالت تشعر بأنه يعيش بينهم.

أضاف خورشيد، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، "40 سنة على وفاة عمر إلا أننا لسه مش حاسين أنه توفى، لسه الناس بتسمعه وصوره على فيسبوك وبينشروا له أغاني وشغله لسه موجود وبيتسمع".

تابع: "حاسين دايما أن عمر حي يزرق، بشغله وفنه وذكراه الطيبة، هو يستاهل المكانة التي وصلها، على المستويين الإنساني والروحي، كان جميلا للغاية والناس فاكرة تميزه لذلك يتم تصنيفه بين عظماء الفن المصري الراحلين عن عالمنا".

اختتم: "عمر مازال له وضع خاص في قلوب الناس، واللي بيتقال عنه بعد وفاته به دلالة كبيرة أوي أنه راح مش بطريقة عادية، ودفع ثمن شهامة وموقف بطولي، وعشان كده الناس كلها فاكراه وبيحبوه، عمر توفي وأنا في الثانوية العامة، لكن بسبب حب الناس له ساعدني كتير في حياتي، أنا محظوظ أني أخوه".

عمر خورشيد ولد في 9 أبريل 1945، والده أستاذ التصوير السينمائي الراحل أحمد خورشيد، وله أخت شقيقة واحدة هي "جيهان"، وأختين غير أشقاء من والدته منهما الفنانة الكبيرة شريهان، ولديه أيضا أربعة إخوة ذكور وأخت واحدة من والده.

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث سير عقب خروجه من كازينو الرولاند هو وزوجته اللبنانية دينا خورشيد وصديقته الفنانة مديحة كامل، وذلك في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".