"عزف ورقص وفراق وبكاء".. لقطات من حياة عمر خورشيد وشريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

مضى 40 عاما على رحيل عازف الجيتار عمر خورشيد، في 29 مايو عام 1981، إثر حادث سير غامض.

عمر خورشيد ولد في 9 أبريل 1945، والده أستاذ التصوير السينمائي الراحل أحمد خورشيد، وله أخت شقيقة واحدة هي "جيهان"، وأختين غير أشقاء من والدته منهما الفنانة الكبيرة شريهان، ولديه أيضا أربعة إخوة ذكور وأخت واحدة من والده.

"عمر وشريهان" كانا بينهما الكثير، نظرا لتمتعهما بالموهبة الفنية.. وفي السطور التالية نرصد لقطات بارزة جمعتهما:

- لعل اللقطة الأشهر هو عزفه لها مقطوعة "الربيع" للكبير فريد الأطرش، وهي لازالت في مقتبل الشباب وترقص على ألحانه بخفتها المعتادة في مقطع فيديو نادر.

- لقطة أخرى تجمعهما في حفل زفاف شقيقتهما "هويدا"، حيث تظهر في صورة نادرة شريهان، وإلى جوارها العروس وعريسها كريم ضياء الدين، وعلى اليسار عمر خورشيد مبتسما، ومعهم السيدة عواطف والدة الأخير.

- صورة أخرى نادرة تجمع عمر وشقيقته شريهان بملابس رياضية وهما مبتسمان، وبنفس الملابس يظهران وهما جالسان وتحتضنه من الخلف.

- في صورة أيضا نادرة تظهر شريهان وهي تحتضن شقيقها الأكبر من ظهره والابتسامة لا تفارق وجههما.

- من بين صورهما تظهر إلى جواره وهو يمسك بجيتاره الشهير.

- هذه اللقطات المبهجة وغيرها، كان ختامها انهيار وبكاء شريهان يوم وفاة عمر خورشيد في جنازته وعزائه.

وتوفي عمر خورشيد إثر حادث سير بعدما قضى سهرته بكازينو الرولاند بشارع الهرم بصحبة زوجته اللبنانية دينا خورشيد وصديقته الفنانة مديحة كامل.

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".