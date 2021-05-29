رسالة ستيفاني صليبا لوائل كفوري بعد غنائه تتر "داون تاون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ستيفاني صليبا على توجيه رسالة إلى الفنان وائل كفوري بعد تقديمه أغنية "كلنا مننجر" تتر مسلسل "داون تاون".

ونشرت ستيفاني، فيديو لها وهي تغني بالأغنية عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا مغرومة بتتر مسلسل داون تاون.. وائل صوتك مش بس يفوت على القلب.. صوتك اختصر قصتنا وقدمها بكتير من الإحساس".

وطرح الفنان وائل كفوري أغنية "كلنا مننجر"، تتر المسلسل اللبناني "داون تاون" الذي انطلق عرضه يوم الخميس ٢٧ مايو على إحدى المنصات.

وكانت الجهة المنتجة للمسلسل أجلت عرضه في شهر رمضان الماضي بسبب عدم انتهاء التصوير الذي تأجل كثيرًا لظروف البلاد وكورونا.

وتعد الأغنية أولى أعمال وائل كفوري في غناء تترات المسلسلات، وهي من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين.

مسلسل "داون تاون" بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.