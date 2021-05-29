إطلالة صيفية بامتياز لناصيف زيتون

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون صورة جديدة له عبر “إنستغرام”، ظهر فيها على قارب وسط البحر بملابس صيفية وخلفه مناظر ‏طبيعية خلابة، ولاقت صورته إعجاب عدد من متابعيه الذين عبروا عن حبهم الكبير له، وتمنوا له إجازة موفقة‎.‎

وكان ناصيف قد نعى الفنان الممثل المصري الراحل سمير غانم، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “خسارة ‏كبيرة للفن ولمصر وللعالم العربي. وداعاً سمير غانم الله يرحمك برحمته عزائي لأهله ولبلده ولكل محبيه”.‏

وخطف زيتون الأنظار بإطلالته الصيفية الشبابية خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية في جزر الكاريبي، ونال من خلال ‏الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه.‏

ونشر ناصيف الصورة عبر “انستغرام”، وظهر فيها أمام الشاطئ، مرتدياً ملابس صيفية تناسبت المكان والأجواء. والى جانب عفوية ‏إطلالته الصيفية لاحظ الكثير من متابعيه الوشم على قدمه كتب فيه باللغة الانكليزية ‏born for greatness، “ولد للعظمة”، وهو ما ‏أثار ضجة كبيرة بين متابعيه الذين أثنوا على ما كتبه واعتبروا أنها رسالة قد تكون دينية أو رسالة لنفسه ليتقدم ويقدم الأفضل دائماً في ‏مسيرته الفنية.‏