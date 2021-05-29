فن ومشاهير

إطلالة صيفية بامتياز لناصيف زيتون

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كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة
ناصيف زيتون

ناصيف زيتون

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون صورة جديدة له عبر “إنستغرام”، ظهر فيها على قارب وسط البحر بملابس صيفية وخلفه مناظر ‏طبيعية خلابة، ولاقت صورته إعجاب عدد من متابعيه الذين عبروا عن حبهم الكبير له، وتمنوا له إجازة موفقة‎.‎

وكان ناصيف قد نعى الفنان الممثل المصري الراحل سمير غانم، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “خسارة ‏كبيرة للفن ولمصر وللعالم العربي. وداعاً سمير غانم الله يرحمك برحمته عزائي لأهله ولبلده ولكل محبيه”.‏

وخطف زيتون الأنظار بإطلالته الصيفية الشبابية خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية في جزر الكاريبي، ونال من خلال ‏الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه.‏

ونشر ناصيف الصورة عبر “انستغرام”، وظهر فيها أمام الشاطئ، مرتدياً ملابس صيفية تناسبت المكان والأجواء. والى جانب عفوية ‏إطلالته الصيفية لاحظ الكثير من متابعيه الوشم على قدمه كتب فيه باللغة الانكليزية ‏born for greatness، “ولد للعظمة”، وهو ما ‏أثار ضجة كبيرة بين متابعيه الذين أثنوا على ما كتبه واعتبروا أنها رسالة قد تكون دينية أو رسالة لنفسه ليتقدم ويقدم الأفضل دائماً في ‏مسيرته الفنية.‏

ناصيف زيتون

ناصيف زيتون

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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