‏”لوك” ساحر لمايا دياب

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مايا دياب
خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها، إذ نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي سلسلة صور بدت فيها بلوك ساحر بتنورة قصيرة باللون الأبيض والأسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفبيها بتسريحة ناعمة.
جدير بالذكر أن مايا نشرت أمس صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، شوقت فيها متابعيها لعمل جديد إذ أرفقتها بتعليق كتبت فيه “قريباً”، وظهرت دياب بجامبسوت أسود ذات تصميم غريب وفريد، وعمد الكثير من متابعيها إلى التعبير عن حماسهم بإنتظار جديدها.
في المقلب الآخر، تخوّفت دياب من أن يندم الشعب اللبناني بعد 30 عاماً، بأنه لم يدافع عن وطنه، موجهة له تنبيهاً صارخاً.
وكتبت مايا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “يا خوفي بعد 30 سنة يبرم الشعب اللبناني ويطّلع على الشعب اللبناني للي عاش بالـ2019 و 2020 و 2021 ويقلّوا يا عيب الشوم عليك ما وقفت حد وطنك .. قوموا !! ما تقعدوا ما تتعودوا ما تتأقلموا”.
مايا دياب