‏”لوك” ساحر لمايا دياب

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها، إذ نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي سلسلة صور بدت فيها ‏بلوك ساحر بتنورة قصيرة باللون الأبيض والأسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفبيها بتسريحة ناعمة‎.‎

جدير بالذكر أن مايا نشرت أمس صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، شوقت فيها متابعيها لعمل جديد إذ ‏أرفقتها بتعليق كتبت فيه “قريباً”، وظهرت دياب بجامبسوت أسود ذات تصميم غريب وفريد، وعمد الكثير من متابعيها إلى التعبير عن ‏حماسهم بإنتظار جديدها‎.‎

في المقلب الآخر، تخوّفت دياب من أن يندم الشعب اللبناني بعد 30 عاماً، بأنه لم يدافع عن وطنه، موجهة له تنبيهاً صارخاً.‏

وكتبت مايا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “يا خوفي بعد 30 سنة يبرم الشعب اللبناني ويطّلع على الشعب ‏اللبناني للي عاش بالـ2019 و 2020 و 2021 ويقلّوا يا عيب الشوم عليك ما وقفت حد وطنك .. قوموا !! ما تقعدوا ما تتعودوا ما ‏تتأقلموا”.‏