الحياة تدب في دور السينما الأمريكية بلا كمامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من جديد تتنفس دور السينما الأمريكية الصعداء "من دون وضع كمامة على الأنف والفم" بعد التوسع الكبير في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأظهرت أحدث إرشادات صحية بالولايات المتحدة يوم الجمعة عدم اشتراط وضع كمامة لدى ارتياد دور السينما الرئيسية في الولايات المتحدة بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم بالكامل ضد فيروس كورونا.



وقالت سلاسل دور السينما الرئيسية الثلاث وهي "إيه. إم. سي إنترتينمت" و"سينمامارك" و"ريجال" على مواقعها الإلكترونية إنه سيُطلب من رواد السينما الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في وضع الكمامات، كما أن إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى وبروتوكولات التنظيف ستظل سارية.



وأوضحت "إيه. إم. سي" على موقعها الإلكتروني: "طبقاً لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن الكمامات لم تعد مطلوبة للرواد الذين تم تطعيمهم بالكامل".

وتابعت: "إذا لم يتم تطعيمك بالكامل، فنحن نطلب منك الاستمرار في استخدام الكمامة أثناء وجودك في المسرح ما لم تكن تتناول طعاماً أو شراباً".



وتأتي التغييرات في دور السينما بعد أسبوعين من إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى استخدام الكمامات في أي مكان.

وبدأ ارتياد دور السينما يتزايد في الولايات المتحدة بعد الإغلاق المطول المرتبط بجائحة كورونا ونقص إصدارات الأفلام الجديدة.