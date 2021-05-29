شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يلازم "عروستى" داخل أحد أستوديوهات المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الفنان أحمد حاتم، داخل أحد الأستوديوهات، مونتاج اللمسات الأخيرة لفيلمه الجديد "عروستى"، والذى يتولى بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جميلة عوض والفنانة الكبيرة صابرين ومحمود البزاوى وزينب غريب ومروان يونس.

والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربرى، وإخراج محمد بكير، وتجسد صابرين دور والدة جميلة عوض، بينما تجسد زينب غريب دور صديقة جميلة المقربة.

وخلال أحداث الفيلم تعيش جميلة عوض في قصة حب مع أحمد حاتم تنتهى بالزواج بعد الأزمات التى تحدث لهما ولقد انتهت جميلة عوض أيضا من تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة"، حيث تشارك فى بطولته، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

كان الفنان أحمد حاتم قد شارك مؤخرا في فيلم "الغسالة"، والذي حقق إيرادات كبيرة ، وشارك في بطولته هنا الزاهد، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وشيرين رضا، وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، وجيلان علاء، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي، ونيو سينشري، وشركة مصر العالمية.