رسالة من الفنان المصري كريم عبدالعزيز إلى جمهوره عن والده

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أصيب المخرج المصري محمد عبدالعزيز (80 عاماً) بفيروس كورونا المستجد، وعلى أثره تمّ نقله إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج.



ونقلت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز نجل المخرج الكبير عبر موقع "فيسبوك" رسالة منه ناشد خلالها متابعيه بالدعاء لوالده المريض.

وقالت الصفحة: "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جداً الحمد لله، تمام.. رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله، ورجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد، وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

المخرج محمد عبد العزيز من مواليد 7 أغسطس 1940، وهو شقيق المخرج عمر عبد العزيز، وقد بدأ مشواره الإبداعي في فترة السبعينات، وقال عنه النقاد إنه يتبع منهج المخرج فطين عبدالوهاب، واتسمت أغلب أعماله على شاشة السينما بالطابع الكوميدي ومن أبرزها "عالم عيال عيال، "خلي بالك من جيرانك"، "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"على باب الوزير".