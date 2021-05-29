شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تستأنف تصوير "المحكمة" و"ليلة العيد" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة نجلاء بدر، تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، الأسبوع المقبل، حيث يتبقى لها يومين وتودع العمل بالكامل، والفيلم تأليف أحمد عبد الله، والفيلم يتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.



نجلاء بدر

كما تعود نجلاء بدر لتصوير مشاهدها في فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز الشهر المقبل، حيث يتبقى لها أيام قليلة وتنتهى من دورها في العمل الذى يشارك في بطولته يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

وكانت نجلاء قد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" مع المخرجة نيفين شلبى، وبطولة هنا شيحة، باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا وإخراج نيفين شلبي، ويخطط صناعه لعرضه في المهرجانات السينمائية.



الفنانة نجلاء بدر

يذكر أن نجلاء بدر ظهرت في رمضان الماضى خلال مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثى، ندا موسى، نورهان، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، مصطفى درويش، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.