صورة| أحمد مجدي رفقة شقيقتيه.. وهكذا علّق والدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المخرج مجدي أحمد علي، متابعيه، صورة لنجله الفنان أحمد مجدي رفقة شقيقتيه "رشا ودينا".

وعلّق مجدي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "أحمد وأخواته البنات".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنان أحمد مجدي في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل "بنت السلطان" مع النجوم: روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، حسن أبو الرووس وغيرهم.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وهو أول بطولات الفنانة روجينا الدرامية.