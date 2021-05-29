فن ومشاهير

صورة| أحمد مجدي رفقة شقيقتيه.. وهكذا علّق والدهم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المخرج مجدي أحمد علي، متابعيه، صورة لنجله الفنان أحمد مجدي رفقة شقيقتيه "رشا ودينا".

وعلّق مجدي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "أحمد وأخواته البنات".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنان أحمد مجدي في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل "بنت السلطان" مع النجوم: روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، حسن أبو الرووس وغيرهم.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وهو أول بطولات الفنانة روجينا الدرامية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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