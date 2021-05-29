رانيا محمود ياسين تنشر صورة من الطفولة مع والدها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها ومتابعيها، صورة تجمعها بوالدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في طفولتها.

وعلّقت رانيا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسعدك في جنات النعيم في الفردوس الأعلى بإذن الله يارب".

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.